أخبار الهلال| بالصور.. تضامن روماني مع الزعيم لتأجيل مواجهة دوري أبطال آسيا

يعيش نادي الهلال موقفًا صعبًا قبل مواجهة اليوم الأحد، أمام شاهر خودرو الإيراني، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث ضرب فيروس كورونا كوفيد 19 العديد من أفراد بعثة الزعيم المتواجدة حاليا في قطر.

وأعربت وسائل الإعلام الرومانية عن تضامنها مع نادي الهلال، الذي وجه طلبًا لاتحاد الكرة الآسيوي بتأجيل مواجهته اليوم أمام شهر خودرو الإيراني، بعد التأكد من وجود 27 حالة مُصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 في صفوف البعثة.

معضلة مدرب الهلال

وقالت صحيفة “جازيتا سبورت” الرومانية أن مدرب الهلال، رازفان لوشيسكو، بذل مجهودا غير عادي لاختيار تشكيلته في المباراة الماضية أمام باختاكور الأوزبكي، لكنه الآن في معضلة حقيقية قبل مباراة شهر خودرو الإيراني.

وأضافت “لوشيسكو لديه 10 حالات جديدة مصابة بكورونا، من بينهم 4 لاعبين هم علي البليهي ومتعب المفرج وبافتيمبي جوميز. هناك 27 حالة مؤكدة بالفعل، البطل السعودي طلب من الاتحاد الآسيوي التأجيل وينتظر الموافقة”.

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طلب التأجيل منطقي

فيما كتبت صحيفة “digisport” الرومانية أن نادي الهلال بقيادة المدرب رازفان لوشيسكو يواجه مشاكل كبيرة قبل مواجهته في دوري أبطال آسيا أمام شهر خودرو الإيراني، التي ستقام اليوم الأحد، حيث تفشى فيروس كورونا في صفوف الفريق، ووصلت عدد حالات الإصابة إلى 27 إصابة.

وأوضحت “يتعرض الهلال بشدة لفيروس كورونا. 27 شخصا من الطاقم ، بينهم 14 لاعبا ، من بينهم النجم سيباستيان جيوفينكو (33 عاما) ، ثبتت إصابتهم في الاختبار الأخير. كان لدى لوشيسكو خمسة لاعبين احتياط فقط في المواجهة الماضية أمام باختاكور، في السياق الجديد ، طالب الهلال رسميًا بتأجيل مباراة شهر خودرو وينتظر قرارًا منصفًا من الاتحاد الآسيوي”.

هذا ويتصدر الهلال المجموعة الثانية بعد 4 مباريات برصيد عشر نقاط، ثم باختاكور الأوزبكي برصيد 7 نقاط، يليه شباب أهلي دبي الإماراتي بأربعة نقاط، بينما يقبه شهر خودرو الإيراني في المركز الأخير بدون نقاط.

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