سوق الانتقالات | بالصور.. لماذا تعثرت صفقة انتقال روجير مارتينيز إلى الهلال السعودي؟

كشفت تقارير صحفية مكسيكية الأسباب الحقيقية وراء تعثر صفقة انتقال المهاجم، روجير مارتينيز، إلى نادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي 2020، حيث أكدت أن الرفض جاء من طرفي نادي كلوب أميركا، وكذلك اللاعب الكولومبي.

وبحسب ما أوردته صحيفة “americamonumental” المكسيكية، فإن كلوب أمريكا لم يكن على استعداد لتلقي القليل من المال لبيع مهاجمه الكولومبي، روجر مارتينيز، إلى نادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وأوضحت “الهلال عرض مبلغ 4.5 مليون دولار لضم المهاجم مارتينيز، لكن كلوب أمريكا رأى أن المبلغ قليل، واشترط الحصول على مبلغ 6 مليون دولار للموافقة على الصفقة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه في الساعات الأخيرة ظهرت معلومات جديدة، وهي أن مارتينيز رفض عرض الهلال معتبراً أن الجزيرة العربية مكان “غريب للغاية بالنسبة له”، لأنه لا يزال يريد العودة إلى كرة القدم الأوروبية، بعد أن مر من قبل عبر فياريال الأسباني.

من هو روجير مارتينيز؟

هو مهاجم دولي كولومبي، من مواليد 1994 في مدينة كارتجينا الكولومبية، مركزه الأساسي مهاجم صريح. ينتهي عقده مع كلوب أميركا في يونيو 2023، وقيمته السوقية الحالية بحسب ترانسفير ماركت 3.5 مليون يورو.

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استهل مارتينيز مسيرته الكروية مع راسينج الأرجنتيني في 2013، وتمت إعارته إلى أكثر من فريق على مدار 3 سنوات، ثم ذهب إلى جيانغسو سونينغ الصيني عام 2016، بعدها انتقل إلى فياريال الأسباني مطلع عام 2018، وأمضى اللاعب 6 أشهر قبل أن يتم بيعه إلى أميركا المكسيكي.

هل يستحق مارتينيز اهتمام الهلال؟

بالنظر إلى أرقام اللاعب خلال مسيرته، نجد أنه لعب مع كلوب أمريكا 77 مباراة، وأحرز 18 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة، وحقق الدوري والكأس في المكسيك.

وفي تجربته الصينية مع جيانغسو سونينغ الصيني، خاض مارتينيز 42 مباراة، وسجل 20 هدفًا، وصنع 10 أهداف، ودافع اللاعب عن ألوان راسينج الأرجنتيني في 30 لقاء، وأحرز 8 أهداف، وصنع هدف، أما في فياريال فقد هز الشباك مرة واحدة خلال 9 مباريات.

وفيما يخص المشاركات الدولية، لعب مارتينيز مع المنتخب الكولومبي الأول 17 مباراة دولية، وسجل هدفين، ومع منتخب كولومبيا تحت 23 عامًا، لعب 4 مباريات وأحرز 5 أهداف.

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