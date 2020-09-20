بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الهلال” السعودي و”شاهر خودرو” الإيراني في إحدى مباريات اليوم الأحد 20-9-2020 ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

تُنقل مباراة “الهلال وشاهر خودرو” على قناة على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “اليوتيوب” بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

يدخل حامل اللقب فريق الهلال السعودي المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل حسم تأهله إلى دور 16 على رأس المجموعة.

في المقابل سيسعى شاهر خودرو الإيراني إلى الخروج من المباراة بأقل الخسائر إذ فقد فرصة التأهل إلى الدور الموالي بعد خسارته امام “أهلي دبي” الإماراتي في الجولة الماضية.

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ويحتل الهلال صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويتواجد باختاكور الأوزبكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي في المركز الثالث أهلي دبي الإماراتي برصيد 6 نقاط، ويتذيل المجموعة فريق شاهر خودرو الإيراني دون رصيد.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وشاهر خودرو اليوم (رابط يلا شوت)

الهلال 0-0 شاهر خودرو

استاد الجنوب (قطر – الوكرة)

دوري أبطال آسيا (المجوعة الثانية – الجولة الخامسة)

تبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

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