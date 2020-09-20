تقدم نادي الدحيل القطري بتظلم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن واقعة طرد مدافعه المغربي المهدي بن عطية خلال مباراة الفريق أمام الشارقة الإماراتي على استاد المدينة التعليمية ضمن مباريات المجموعة الثالثة بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا التي تجري حالياً بالدوحة.
وذكرت صحيفة “الشرق” القطرية أن التظلم تضمن إلى جانب عدم صحة قرار الحكم العماني مبارك اليعقوبي بطرد المدافع المهدي بن عطية تضرر الفريق من قرارات أخرى أثرت على مجرى المباراة .
وخسر الدحيل 2 4/ أمام الشارقة في مباراة قدم خلالها بطل الدوري القطري مستوى جيد.
كانت هذه تفاصيل خبر دوري أبطال آسيا: الدحيل يستأنف ضد طرد مهدي بنعطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.