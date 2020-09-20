دوري أبطال آسيا: الدحيل يستأنف ضد طرد مهدي بنعطية

تقدم نادي الدحيل القطري بتظلم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن واقعة طرد مدافعه المغربي المهدي بن عطية خلال مباراة الفريق أمام الشارقة الإماراتي على استاد المدينة التعليمية ضمن مباريات المجموعة الثالثة بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا التي تجري حالياً بالدوحة.

وذكرت صحيفة “الشرق” القطرية أن التظلم تضمن إلى جانب عدم صحة قرار الحكم العماني مبارك اليعقوبي بطرد المدافع المهدي بن عطية تضرر الفريق من قرارات أخرى أثرت على مجرى المباراة .

وخسر الدحيل 2 4/ أمام الشارقة في مباراة قدم خلالها بطل الدوري القطري مستوى جيد.