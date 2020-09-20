الميركاتو الصيفي | ليستر سيتي يعزز صفوفه بجناح جديد

قال نادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد إنه تعاقد مع الجناح التركي سينجيز أوندير لاعب روما الإيطالي لموسم واحد على سبيل الإعارة.
ولم يكشف النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن ليستر وافق على دفع مبلغ مبدئي بقيمة ثلاثة ملايين يورو (نحو 3.5 مليون دولار) مع وجود بند يتيح للنادي الانجليزي التعاقد مع اللاعب التركي بصورة دائمة في نهاية الموسم.
وأحرز أوندر 17 هدفًا وهيأ 12 فرصة تهديف خلال 88 مباراة خاضها مع روما في كُل المنافسات منذ انضمامه إليه قادمًا من باشاك شهير المنتمي لمدينة إسطنبول في 2017.
وقال أوندر في بيان بثه النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على الانترنت “أتوق للانضمام إلى ليستر وبدء التدريبات. لقد رغبت دومًا في اللعب في إنجلترا وهذه فرصة عظيمة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز“.
وأضاف اللاعب “سأسعى لمساعدة زملائي في الفريق على أرض الملعب وخارج الملعب وأعتقد أن بوسعي تحسين مستوى أدائي في كل يوم. أعتقد أنني سريع ويمكنني خلق الكثير من الفرص لزملائي”.
وشارك أوندر في 21 مباراة مع المنتخب التركي منذ ظهوره الدولي الأول في 2016 وفي فريقه الجديد سينضم لزميله في منتخب بلاده المدافع كاجلار سويونكو.
وعن ذلك قال أوندر “أنا سعيد جداً لحصولي على فرصة للعب إلى جانب تشالار لأنني كنت دائمًا أشاهد مباريات ليستر بسبب وجوده في الفريق”.
وأوندر هو ثاني لاعب يتعاقد معه ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد تعاقده لخمس سنوات مع المدافع البلجيكي تيموتي كاستاني القادم من أتلانتا الإيطالي.
وسيلتقي ليستر سيتي الذي يقوده المدرب المخضرم بريندان رودجرز في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي مع ضيفه بيرنلي في وقت لاحق من اليوم الأحد بعد فوزه في الجولة الأولى 3-صفر على ويست بروميتش ألبيون.
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