محمود كهربا: الوداد؟ الأهلي لن يتنازل عن دوري أبطال أفريقيا

عبر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بأول لقب بطولة الدوري المصري في مسيرته مع القلعة الحمراء.

وقال كهربا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه يوم السبت إن لقب الدوري المصري الذي حققه هذا الموسم هو الأول في مسيرته الكروية بشكل عام منذ تصعيده للدرجة الأولى قبل 10 سنوات.

وأضاف أن لقب الدوري المصري الأول له لن يكون الأخير في مسيرته مع الأهلي، مشدداً على أن الفريق لن يتنازل عن التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل جماهير الأهلي ونجم الفريق مؤمن زكريا، الذي ينتظر الفريق عودته سريعًا.