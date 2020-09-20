رينيه فايلر: الدوري المصري مسابقة صعبة، والأهلي يستهدف أفريقيا

أبدي سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، سعادته بنجاح الفريق في الحسم المبكر لبطولة الدوري المصري والتتويج باللقب رسميًّا للموسم الخامس على التوالي، ورقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي الأهلي مساء السبت: “الدوري المصري بطولة صعبة، خاصة في هذا الموسم الشاق والطويل، وحسم اللقب رسميًا يمنحنًا العديد من المكاسب، التي يأتي في مقدمتها التخلص من ضغوط المسابقة المحلية، والتركيز في مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل”.

وأضاف: “نتعامل مع كُل مباراة وبطولة على حدة، والآن حسمنا الدوري بشكل رسمي ولدينا هدف جديد نتطلع لتحقيقه وهو تخطي عقبة الوداد المغربي، والوصول إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال الإفريقي”.

وأشاد مدرب الأهلي بدور جماهير ناديه في التتويج بلقب الدوري المصري رقم 42، ووعدهم ببذل المزيد من الجهد والعرق، لاستعادة لقب أفريقيا هذا الموسم.