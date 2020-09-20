رياضة | نيفيل يفتح النار على ثنائي اليونايتد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نيفيل يفتح النار على ثنائي اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح جاري نيفيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي أن الشياطين الحمر لن يتمكنوا من تحقيق الفوز بلقب البريميرليج في ظل وجود ليندلوف وهاري ماجواير في مركز قلبي الدفاع.

وكان اليونايتد قد بدأ مبارياته في البطولة بالهزيمة أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف واحد مقابل ثلاثة أمس السبت في الوقت الذي يتحمل فيه قلب الدفاع المسؤولية عن الأهداف الثلاثة كاملة.

وتحدثت بعض المصادر الصحفية عن وجود مساعي كبيرة لدى إدارة اليونايتد من أجل حسم التعاقد مع جيدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند لكن نيفيل يرى أن سولسكاير يقوم بالتعاقد أولاً مع قلب دفاع له مهارات وقدرات متعددة.

وأنهى نيفيل الحاصل على 8 ألقاب بريميرليج مع اليونايتد تصريحاته بأن وجود ثنائي قلب الدفاع الحالي لا يقود الفريق للحصول على اللقب لكن التعاقد مع مدافع قوي في وجود الثنائي من الممكن أن يكون الحل المؤقت.