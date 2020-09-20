رياضة | نجم برشلونة يقترب من الرحيل صوب البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من الرحيل صوب البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد عن وجود مفاوضات جدية بين إدارة وولفرهامبتون الإنجليزي ونظيرتها في نادي برشلونة الإسباني لإبرام واحدة من الصفقات القوية.

وقالت شبكة الكادينا سير أن وولفرهامبتون قد عرضاً جديداً لنادي برشلونة يوم أمس السبت من أجل ضم اللاعب البرتغالي.

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وأكملت أن برشلونة جاهز لقبول هذا العرض تماماً وذلك لتسهيل عمليات البيع والتخلص من اللاعبين الغير مرغوب في تواجدهم بالفريق.

حيث يراقب كومان الكثير من اللاعبين مثل سيرجينيو ديست لاعب أياكس الذي لاقى إهتمام كبير من جانب يوفنتوس وبايرن ميونخ.

لكن البلوجرانا ينتظرون الحصول على مبلغ رحيل سميدو ولن يكون أقل من 30 مليون يورو لإتمام الصفقة من أجل التعاقد مع ديست.