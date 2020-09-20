رياضة | الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع مدافع الرجاء المغربي بدر بانون، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية (الميركاتو).

الأهلي ينهي صفقة بدر بانون

كشفت مصادر صحفية أن بدر بانون وقع اليوم للنادي الأهلي، بعقد يمتد لثلاث سنوات، بعدما جرى الاتفاق على كافة البنود الشخصية بين الطرفين.

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وأوضحت المصادر أن الرجاء وافق على رحيل بانون للأهلي مقابل مليوني دولار، وسيتنازل المدافع صاحب الـ 26 عاما عن بعض المستحقات الخاصة به لإدارة الرجاء لتسهيل انتقاله.

وأتمت المصادر أن صفقة انتقال بانون ستكون الأغلى في تاريخ المدافعين المغاربة داخل القارة السمراء.

وسيحصل اللاعب على مليون دولار سنويا مع الأهلي، مما سيجعله من أغلى المدافعين في القارة السمراء، ويقترب من راتب علي معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء.

وفي سياق آخر يستعد الرجاء المغربي لمنافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، بينما سيواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي.