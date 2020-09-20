رياضة | باريس سان جيرمان يكتسح نيس بثلاثية في الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يكتسح نيس بثلاثية في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً كبيراً على مضيفه فريق نادي نيس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

افتتح ثلاثية البي إس جي الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الثامنة والثلاثين من ركلة جزاء قبل أن يضيف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

فيما إختتم البرازيلي ماركينيوس ثلاثية أبناء توخيل في الدقيقة السادسة والستين بعد أن إستغل تمريرة سحرية من دي ماريا الذي لم يكتفي بالتسجيل فقط بل صنع الهدف الثالث.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة في المركز السابع بعد تحقيق الفوز الثاني له توالياً فيما تجمد رصيد نيس عند النقطة السادسة أيضاً في المركز العاشر.