رياضة | نابولي يفتتح مبارياته في الكالتشيو بثنائية في مرمى بارما

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نابولي يفتتح مبارياته في الكالتشيو بثنائية في مرمى بارما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي مشواره في الكالتشيو الإيطالي وحقق فوز هام على مضيفه فريق نادي بارما بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الاولى.

سيطر فريق نادي نابولي على مجريات اللعب في الخمسة واربعين دقيقة الأولى لكن اللاعبين لم ينجحوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم لأهداف.

في الوقت الذي تمكن فيه أبناء جاتوزو من تسجيل هدفي الفوز في الدقائق 64 و 77 عن طريق البلجيكي درايس ميرتينز والإيطالي لورينزو إنسيني.

وبهذا الفوز حصل نابولي على أول ثلاثة نقاط له في الدوري الإيطالي فيما توقف رصيد أصحاب الأرض فريق نادي بارما عند لا شيء من النقاط.