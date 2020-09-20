رياضة | بعد رحيل كارتيرون.. الزمالك يؤجل حسم مصير هذا الثلاثي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رحيل كارتيرون.. الزمالك يؤجل حسم مصير هذا الثلاثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو نادي الزمالك على تأجيل ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء لحين استقدام مدير فني أجنبي جديد خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تولى تدريب التعاون السعودي.

الراحلون عن الزمالك في الموسم الجديد

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وكان مسؤولو الزمالك قد وافقوا على طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك، برحيل عمر السعيد وكريم بامبو بالإضافة إلى محمد عنتر، عن صفوف الفريق الكروي الأول بميت عقبة.

وفي آخر يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة أسوان مساء الجمعة غدا ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مباراة أسوان تحت قيادة فنية مؤقتة لطارق يحيي الذي تولى المهمة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تولى تدريب التعاون السعودي.