رياضة | كين وسون يقودان توتنهام لإكتساح ساوثهامبتون بخماسية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كين وسون يقودان توتنهام لإكتساح ساوثهامبتون بخماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دك توتنهام شباك مضيفه فريق نادي ساوثهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب سينت ماري لحساب مباريات الجولة الثانية من البريميرليج.

سجل خماسية السبيرز الكوري الجنوي سون هيونج مين أربعة أهداف في الدقائق 45-47-64-73 وهاري كين في الدقيقة 82 فيما سجل ثنائية ساوثهامبتون داني إنجز في الدقائق 32 – 90.

بتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة التي إستقر بها في المركز الخامس فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند لا شيء من النقاط في المركز التاسع عشر.