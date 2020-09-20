رياضة | نجم منتخب مصر السابق: أزارو قريب من العودة للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر السابق: أزارو قريب من العودة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أثنى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، على قدرات وإمكانيات محمد شريف لاعب الأهلي المعار لنادي إنبي.
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "محمد شريف لاعب جيد ومميز، ومفيد للنادي الأهلي مع أكرم توفيق في حالة عودة اللاعبين لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل".
وأضاف:" شريف قادر على اللعب في أكثر من مركز، وأيضا وليد آزارو يقترب من العودة للأهلي، وسيتم حسم ملف اللاعبين المعارين في الفترة القادمة".
وأردف:" هناك مشكلة بالنسبة للثنائي جيرالدو دا كوستا، وجونيور أجايي، واللاعبان يرفضان الدخول ضمن صفقات تبادلية".
وتابع:" وكيل أجايي أبلغ مسئولي الأهلي بعدم رغبته في الدخول ضمن صفقات تبادلية، وفي حالة رحيله يحصل على عقده، مع ترك حرية الانتقال لأي نادٍ".