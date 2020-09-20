رياضة | نجم منتخب مصر السابق: أزارو قريب من العودة للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر السابق: أزارو قريب من العودة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، على قدرات وإمكانيات محمد شريف لاعب الأهلي المعار لنادي إنبي.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "محمد شريف لاعب جيد ومميز، ومفيد للنادي الأهلي مع أكرم توفيق في حالة عودة اللاعبين لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل".

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وأضاف:" شريف قادر على اللعب في أكثر من مركز، وأيضا وليد آزارو يقترب من العودة للأهلي، وسيتم حسم ملف اللاعبين المعارين في الفترة القادمة".

وأردف:" هناك مشكلة بالنسبة للثنائي جيرالدو دا كوستا، وجونيور أجايي، واللاعبان يرفضان الدخول ضمن صفقات تبادلية".

وتابع:" وكيل أجايي أبلغ مسئولي الأهلي بعدم رغبته في الدخول ضمن صفقات تبادلية، وفي حالة رحيله يحصل على عقده، مع ترك حرية الانتقال لأي نادٍ".