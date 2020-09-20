رياضة | تشيلسي ضد ليفربول.. عرين الستامفورد بريدج يتحدى عنفوان الريدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي ضد ليفربول.. عرين الستامفورد بريدج يتحدى عنفوان الريدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق البريميرليج اليوم الأحد لمتابعة مباراة تشيلسي ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة الثانية من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي عزز صفوفه بالكثير من اللاعبين من أجل منافسه ليفربول على لقب الموسم الجاري في الوقت الذي يُمني فيه كلوب ورفاقه النفس بالإحتفاظ بالبطولة الغالية التي حققها الفريق الموسم الماضي والتي هي الأولى منذ 1990.

وتتصدر بعض الأرقام قمة تشيلسي ضد ليفربول على النحو التالي :-

سلسلة الإنتصارات المتتالية

يسعى الريدز لمعادلة الرقم القياسي لسلسلة الإنتصارات المتتالية التي حققها الفريق على حساب تشيلسي في بطولة الدوري والذي يبلغ أربعة إنتصارات كان ذلك خلال الفترة من نوفمبر 2010 وحتى مايو 2012.

حيث تمكن رفقاء صلاح من تحقيق الفوز في 6 من آخر 12 مواجهة جمعتهم بالبلوز على ملعب الستامفورد بريدج مقابل التعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مثلهم ، وبالنظر لسجل كلوب على نفس الملعب فإنه حقق الفوز في 3 من 5 مباريات.

المباراة الأخيرة بين الفريقين

تمكن البلوز من تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقان لحساب ثمن نهائي كأس إنجلترا في شهر مارس الماضي.

المباراة الأولى لتشيلسي على ملعبه في الموسم

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خلال 28 مباراة خاضهم تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج للمرة الأولى في الموسم لم يخسر سوى في مناسبتين الأولى أمام بلاكبيرن 1993 وبيرنلي 2017.

البلوز لا يخسر أمام حامل اللقب

لم يخسر تشيلسي في آخر 13 مباراة له على ملعبه من حامل اللقب حيث جمع في 13 لقاء الفوز في 7 إنتصارات مقابل 6 تعادلات.

رقم قياسي لليفربول

يبحث كلوب وأبناءه عن تحقيق الفوز في المباراة الثانية توالياً بالمسابقة للموسم الثالث وفي حالة تحقيق ذلك ستكون للمرة الأولى تاريخياً.

هشاشة دفاعية حمراء

منذ أن حسم الريدز لقب الدوري في شهر يوينو الماضي تلقى مرمى الفريق 15 هدف في ثمانية مباريات على الرغم من أن نفس الرقم كان قد دخل في 23 مباراة قبل ذلك.

ستامفورد لا يعرف تسجيل ماني

فشل الدولي السنغالي ساديو ماني في التسجيل على ملعب ستامفورد بريدج خلال المباريات الخمسة التي خاضها في جميع المسابقات.