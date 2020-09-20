رياضة | مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف سامي قمصان المدرب المساعد في الأهلي ، عن الطريقة التي سيتبعها رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر بعد حسم بطولة الدوري.
وقال قمصان عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فقدنا لاعبين كثيرين وهناك إصابات عديدة في صفوف الفريق، عاني الفريق من بعض الصعوبات في الفترة الماضية".
وأضاف: "الفريق تأثر بدنيا بعد توقف الدوري، كان من الصعب العودة بنفس القوة بعد الغياب لعدة شهور عن المباريات".
وتابع: "فايلر سيبدأ إعطاء فرصة اللعب لكل اللاعبين وخاصة العناصر الشابة والناشئين الذين تم تصعيدهم، بالإضافة لبعض اللاعبين مثل حسين الشحات ومحمد محمود وكهربا، كما سيتم إشراك وليد سليمان أساسيا في المباريات المقبلة بعدما كان يشارك كبديل".
وأكمل: "تمت الاستعانة بـ أحمد فتحي في لقاء الاتحاد السكندري في مركز المساك، وسبق وشارك في نفس المركز، وهو أحد الحلول الجيدة، وسبق ولعب عدة مباريات، نبحث عن حلول وأكثر من طريقة".
وختم: "لعبنا بعد فترة التوقف بأكثر من طريقة في المباريات الماضية، نسعى لتطوير الفريق قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".