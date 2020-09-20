- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر هاتريك" سون يقود توتنهام لاكتساح ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل المهاجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود فريقه توتنهام لاكتساح مضيفه ساوثهامبتون 5 /2 اليوم الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونجح توتنهام في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بخماسية، بواقع هدف في الشوط الأول وأربعة في الشوط الثاني.
وتقدم داني إنجز بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة 32 لكن مين سون أدرك التعادل لتوتنهام في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سجل مين سون سجل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 47 و63 و73 قبل أن يختتم هاري كين التسجيل في الدقيقة 82 ثم سجل داني إنجز الهدف الثاني له ولساوثهامبتون في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.
وحصد توتنهام أول ثلاث نقاط له بعد خسارته في المباراة الأولى ليتقدم إلى المركز الخامس وظل ساوثهامبتون بدون رصيد من النقاط بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "سوبر هاتريك" سون يقود توتنهام لاكتساح ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.