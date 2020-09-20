شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام :علاقتي بالخطيب طيبة ولم نحسم انتقال «إبراهيم» للأهلي رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة ان ناديه لم يحسم قراره بشأن انتقال محمد ابراهيم لاعب الفريق الكروي الاول إلى الأهلي بعد المفاوضات المكثفة بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

وقال عبدالسلام: محمود الخطيب اتصل بي قبل مواجهة الفريقين في الدوري الممتاز من اجل الإعتذار عن عدم الحضور بسبب مرضه ،لافتا إلى ان علاقته بالخطيب طيبة وستجمعهما جلسة قريبة للإتفاق على عدد من الامور خلال الفترة المقبلة.