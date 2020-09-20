شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصو: الزمالك يمتلك فى خزينته 100 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تمتلك في خزينتها 100 مليون جنيه، ولا تحتاج لأي دعم من أي شخص بخصوص التعاقدات مع اللاعبين أو مع المدير الفني الجديد.

وأكد رئيس نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «الزمالك يمتلك في خزينته 100 مليون جنيه في الوقت الحالي، كيف يجرؤ أي شخص أن يقول إن الزمالك يحتاج لدعم، هل كان يحدث هذا الفائض خلال السنوات الماضية أو في عهد رؤساء سابقين».

وأضاف: «نتوقع أن يدخل لخزينة النادي ما يقرب من 60 مليون جنيه، قيمة اللاعبين الذي سيقوم الزمالك بتسويقهم وبيعهم خلال الفترة المقبلة عقب نهاية الموسم ونهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا، لا نحتاج دعمًا من أحد والزمالك غني بموارده».