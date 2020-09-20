شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحرم حسام عاشور ورمضان صبحي وشريف إكرامي من مكافأة الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، على عدم منح حسام عاشور ورمضان صبحي وشريف اكرامي، لاعبي الفريق الكروي الأول السابقين مكافأة الدوري الممتاز الذي حسمه الفريق بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف مقابل لاشئ.
جاء ذلك بسبب انتقادات «عاشور» لمجلس الإدارة، بعد الخلاف على إقامة مباراة تكريم له، إلى جانب انتقال رمضان صبحي وشريف إكرامي إلى بيراميدز.
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