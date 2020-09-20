شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يسحق ساوثهامبتون بخماسية ويحصد أول ثلاث نقاط في «بريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سحق فريق توتنهام مُضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 5-2 خلال المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الأحد، على ملعب، سينت ماري، في إطار الجولة 2 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهد الشوط الأول من المباراة إلغاء حكم الـ«VAR» ثلاثة أهداف، واحد لصالح ساوثهامبتون وهدفين لصالح توتنهام.

تقدم ساوثهامبتون عن طريق اللاعب داني إنجز في الدقيقة 32 من زمن المباراة، واستطاع سون من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول والمباراة.

وفي الشوط الثاني، استطاع سون تسجيل 3 أهداف متتالية في الدقائق 47، 64، 73، قبل أن يسجل هاري كين هدف فريقه الخامس في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 89 استطاع داني إنجز تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه لتنتهي المباراة بفوز توتنهام على ساوثهامبتون بنتيجة 5-2.

بتلك النتيجة حصل توتنهام على أول ثلاث نقاط من مباراتين يحتل بها المركز الخامس، بينما ظل فريق ساوثهامبتون بلا نقاط بعد مباراتين من بداية البطولة في المركز 19.

Advertisements