شكرا لقرائتكم خبر عن كريم معتز موهبة جديدة ينضم لناشئى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقل اللاعب الناشئ كريم معتز، من مواليد عام 2012، إلى صفوف فريق الناشئين بالأهلي وسط فرحة عارمة من أصدقائه أبناء أكاديمية نادي الزمالك، حيث شاركهم اللاعب عدة بطولات تحت إشراف الكابتن محمد جمال، المشرف على الفريق بأكاديمية الزمالك، منها الحصول على البطولة التي نظمها نادى الزمالك في شهر رمضان العام الماضي، وبطولة القوات المسلحة التي شارك فيها 12 فريقا، وشاركهم أيضا بطولة كأس الحريف التي خرج منها الفريق من الدور قبل النهائى بسبب كثرة الإصابات التي لحقت بالفريق.

وودع اللاعب زملاءه من أبناء أكاديمية الزمالك أحمد حسن وكريم السيسي وحمزة خليل ومحمد خالد ومحمد أحمد ومحمد عبدالرحيم ولؤى عابدين ومحمد على ويسين لطفى ويسين الباز ومحمد عمر، ليبدأ مسيرته مبكرا بالقلعة الحمراء.

وجاء الناشئ من محافظة المنوفية العام الماضى لإجراء اختبارات ناشئي الزمالك، ووضعه مسؤولو النادي بعين الاعتبار بسبب مهاراته، وكان أقرب للتوقيع للقلعة البيضاء إلا أن والده توجه في نفس الوقت لأداء الاختبارات في القلعة الحمراء، ونال إعجاب الجميع بسبب المهارات والقدرات الخاصة التي قدمها اللاعب رغم صغر سنه، وهو ما جعل مسؤولى الناشئين بالفريق الأحمر لا يترددون في ضم اللاعب صاحب الثماني سنوات.