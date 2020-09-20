شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة آري بابل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الإدارة تعمل حاليًا على حل أزمة آري بابل، لاعب بريميو دي أوجوستو الأنجولي، والذى وقع على عقود انضمامه للفريق الأبيض.
وكان اللاعب ووكيله أعربا عن غضبهما من تجاهل مسؤولي الزمالك على مدار 3 أشهر، لم يتقاض فيها أي مبالغ من النادي، خاصة أن عقده مع ناديه الأنجولي قد انتهى.
وقال رئيس الزمالك: «نعمل على حل أزمة اللاعب في الوقت الحالي بعد ما حدث.. بابل لاعب مهم لكن لن نعلن رسميًا عن أي صفقة أو نتمم التعاقد مع أي صفقة حتى ينتهى الموسم، حفاظًا على الفريق في مسيرته الأفريقية».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,900
-
تعافي
88,666
-
وفيات
5,750
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة آري بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.