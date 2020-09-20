شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يقترب من الانضمام للأهلي لمدة 4 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب محمد إبراهيم، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمد إبراهيم سينتقل إلى صفوف الأهلي لمدة 4 مواسم، مقابل 15 مليون جنيه ولاعب اعارة إلى صفوف الفريق الفيومي.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على 8 ملايين جنيه في الموسم، حيث فضل محمد إبراهيم الانتقال إلى القلعة الحمراء عن نادي بيراميدز.