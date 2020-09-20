شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة.. مصرع 8 ناشئين من فريق واحد بغانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاشت أسرة كرة القدم في دولة غانا مأساة حقيقية، بعدما لقى 8 لاعبين من ناشئي فريق يونيفيل الغاني حتفهم نتيجة حادث سير، أمس السبت.

وذكر موقع «غانا سوكر نت» أن إطار الحافلة انفجر مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها ليسقط في النهر، ما أودى بحياة 8 لاعبين، فيما يتواجد حاليا 4 آخرون في حالة حرجة بأحد المستشفيات، بينما خرج حوالى 30 لاعبًا دون إصابات خطيرة.

وأوضح الموقع أن الفريق كان في طريق العودة بعد خوض مباراة خارج الديار.

وأصدر الاتحاد الغانى لكرة القدم بيانًا رسميًا نعى فيه الضحايا، قائلا: «إدارة الاتحاد الغانى ولجنة المنتخبات الوطنية للشباب علموا بوفاة 6 لاعبين شباب ونقدم التعازى لكل أهاليهم»، بينما أعلن النادى وفاة 8 من لاعبيه الشبان.