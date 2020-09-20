شكرا لقرائتكم سمير كمونة: فايلر مدرب ذكى وسيبحث عن الأرقام القياسية والدفع بالبدلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سمير كمونة نجم الأهلى ومنتخب مصر الاسبق أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر سوف يسعى لزيادة غلته من الارقام القياسية ببطولة الدورى بجانب الاستعداد الجيد لمباراة الوداد المغربى.

وقال كمونة فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"الاجانب طماعين بيحبوا زيادة غلة الارقام القياسية وعدم الاكتفاء بتحقيق الالقاب، وفايلر مدرب ذكى سوف يسعى للحفاظ على أرقامه بجانب منح الفرصة للبدلاء والناشئين بتوليفة تحافظ على هيكل الفريق دون أن يتأثر بطريقة كبيرة".

وتابع سمير كمونة: "نجوم الأهلى ظهروا أمام المقاصة "مريحين" عشان أسوان خلصت الليلة بدرى لما كسبت الزمالك، وتأجيل مباراة الوداد منح فايلر مساحة كبيرة لتجهيز العائدين من الاصابة والعائدين من الايقاف"

Advertisements

وأكمل سمير كمونة :"فى رأيى أهم لاعب فى الأهلى هذا الموسم هو على معلول صاحب الاداء الثابت ولديه طموح فى كل مباراة وروح ترفض الهزيمة وهو أكبر مكسب للأهلى، وكذلك محمد الشناوى وعمرو السولية أصحاب بصمة قوية على دورى هذا الموسم بفضل دور فايلر معهم، وبالنسبالى أليو بادجى مهاجم فارق ومكسب كبير للقلعة الحمراء".

ويحصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وسامى قمصان المدرب المساعد بالفريق على خمسة أشهر مكافأة الفوز ببطولة الدورى، حسب لائحة جهاز الكرة، فيما يحصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على مكافأة شهرين وفقاً للعقد الموقع مع القلعة الحمراء، والذى ينص على حصول المدرب السويسرى وجهازه الأجنبى على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة الدورى.

فيما تنص اللائحة على حصول العناصر الوطنية فى الجهاز الفنى على خمسة أشهر مكافأة، وبذلك يحصل فايلر ومعاونوه الأجانب فى الجهاز الفنى (ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مخطط الأحمال) على 440 ألف دولار، ما يقارب 7 ملايين جنيه، حيث يحصل فايلر والثلاثى الأجنبى المعاون له على 220 ألف دولار شهرياً.