شكرا لقرائتكم قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة انبى فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء انبى غدا فى الأسبوع الــ28 بمسابقة الدورى المحلى ، القائمة شهدت تواجد الصاعد محمود عبد الله جناح وصانع ألعاب الفريق الشاب حيث تواجد من قبل اثناء تولى الصربى يسيتش الادارة الفنية للفريق مع استبعاد الناميبى شيلونجو وباهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد صادق وأحمد أيمن وغيرهم لأسباب متنوعة فيما يغيب محمد الشامى مهاجم الفريق بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة المقاولون العرب.

القائمة كاملة جاءت كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى

خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد عمار -إبراهيم أبو اليزيد – محمد مجدى الجمل – أسامة إبراهيم – محمد نصر – محمد بيومى.

خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – محمد حمدى زكى – همام طارق – محمد مخلوف – محمود دونجا – بيكيتى سيلفا – محمود عبد الله – أحمد مدبولى.

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خط الهجوم .. حازم مرسى.

على الجانب الأخر ، أكد ناصر هريدى، عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن نتيجة اختبار "رابيد تيست" أثبتت سلبية جميع لاعبى أعضاء الاسماعيلى من جهاز فنى وإدارى باستثناء عضو واحد فى الجهاز الطبى، ويحل الدراويش ضيفاً على إنبى عصر غد الاثنين باستاد بتروسبورت بالجولة الــ28 ببطولة الدورى المحلى.

وأضاف هريدى، "سيخضع المصاب للعلاج اللازم مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سرعة تعافيه وعودته للعمل بشكل طبيعى”.

وأنهى عضو الجهاز الطبى بالدراويش حديثه قائلا، "كل ما يقال بشأن إيجابية تحليل محمد مخلوف لاعب وسط غير صحيح، اللاعب بصحة جيدة وسيتواجد بشكل طبيعى فى المباراة حسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو”.