شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يعلن مجموعات الدورى الممتاز للموسم الجديد فى اجتماع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيم اليوم اجتماع مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد مع ممثلى أندية الدورى الممتاز وأندية الدرجة الأولى وفرق السيدات وذلك لاستعراض المسابقة ونظامها فى الموسم الجديد، بحضور عمرو فتحى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد والمشرف على لجنة المسابقات ونبيل خشبة عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد ومحمود العدل عضو مجلس ادارة الاتحاد وعفت رشاد رئيس لجنة المدربين بالاتحادين المصرى والعربى وسعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات وكرة اليد المصغرة.

و خلال الاجتماع تم شرح نظام المسابقات فى الموسم الجديد على الاندية مع فتح باب المناقشة مع السادة ممثلى الاندية، مع الإعلان عن مجموعات الموسم الجديد كالتالى :

أعلنت لجنة المسابقات فى اتحاد كرة اليد مسبقا عن جدول مباريات دورى المحترفين للرجال والمرتبط موسم 2020-2021، والذى سينطلق 27 سبتمبر الجاري، وذلك بعدما عقد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هشام نصر اجتماعا الأربعاء بحضور ممثلى أندية دورى المحترفين البالغ عددهم 18 ناديا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين.

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تضم المجموعة الأولى أندية: الزمالك - طلائع الجيش - هليوبوليس - الطيران - الجزيرة - سموحة - حدائق الأهرام - أسيوط الرياضى - بترول أسيوط.

المجموعة الثانية: الأهلى - سبورتنج - الأولمبى - المعادى - أصحاب الجياد - البنك الأهلى - الزهور - بورسعيد – الشمس.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع سموحة فى افتتاح مبارياته بالمجموعة الأولى، بينما جنبت القرعة الأهلى من المواجهات فى الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.