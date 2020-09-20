شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم منظمى حفل قرعة مونديال اليد ويؤكد مواصلة النجاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، منظمى حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021، وأعرب الوزير عن خالص الشكر والتقدير لمنظمى ومقدمى حفل قرعة البطولة والذى شهدت ردود أفعال عالمية موجها رسالة حب للموسيقار عمرو خيرت على إبداعاته فى القرعة.

وقال وزير الرياضة إن التكريم يأتى للجهود الذى بذلت من جانب منظمى حفل قرعة البطولة والنجاح الكبير الذى تحقق وتابعه أكثر من مليار مشاهد حول العالم بـ190 دولة حول العالم، مشيراً إلى اعتزازه بوجوده بجانب الدكتور حسن مصطفى القيمة الدولية الذى أسس لمنظومة رياضة اليد المصرية والعالمية .

وشدد وزير الرياضة على إصرار الدولة على المضى قدماً فى طريق البناء والعمل وتكريم المخلصين والمجتهدين من أبنائها بالداخل والخارج، وحرصها أيضا على تكريم كل مسئول بذل جهدا لخدمة الوطن فى مختلف المجالات .

وجاء على رأس المكرمين رئيس اللجنة المنظمة ورئيس اتحاد اليد المهندس هشام نصر، ومدير البطولة الكابتن حسين لبيب، وأمين صندوق اتحاد اليد الكابتن مؤمن صفا، و علاء السيد المشرف على المنتخبات الوطنية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومى بوزارة الرياضة، اللواء محمد رضا دواود رئيس مجلس إدارة لاكى تورز، وأحمد سعد من إحد الشركات، وهانى لطفى المخرج التليفزيونى، ومسئولى شركة تذكرتى وبيرزنتيشن، منتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتى وبيرزنتيشن، والفنان خالد النبوى الذى اعتذر لظروف خاصة والفنانة إنجى المقدم .

وجه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد الشكر لجميع شركاء النجاح فى إخراج حفل القرعة بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وكافة المؤسسات واللجان المعنية. وأشار منتصر النبراوى، إلى التناغم بين المؤسسات كافة الذى أدى لنجاح حفل القرعة ولاقت إعجاب الجميع، ونعد بحفل افتتاح وختام يليق بإسم ومكانة مصر .



















































































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