شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يتحدث عن موقف شريف وجيرالدو وأجاى بالأهلى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، بمبادرة اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة بعمل ممر شرفى للاعبى الأهلى بعد التتويج بمسابقة الدورى، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "ما قام به مسئولو المقاصة أمر جيد للغاية، وهذه الرياضة لابد أن يتسم الجميع بالأخلاق والروح الرياضية العالية".

كما أشاد أحمد حسن بقدرات وإمكانيات محمد شريف لاعب الأهلى المعار لنادى إنبي قائلا، "محمد شريف لاعب جيد ومميز، ومفيد للنادى الأهلى مع أكرم توفيق فى حالة عودة اللاعبين لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل".

وأضاف الصقر، "شريف قادر على اللعب فى أكثر من مركز، وأيضا وليد أزارو يقترب من العودة للأهلي، وسيتم حسم ملف اللاعبين المعارين فى الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن "هناك مشكلة بالنسبة للثنائى جيرالدو دا كوستا، وجونيور أجايي، واللاعبان يرفضان الدخول ضمن صفقات تبادلية".

وتابع حسن، "وكيل أجايى أبلغ مسئولى الأهلى بعدم رغبته فى الدخول ضمن صفقات تبادلية، وفى حال رحيله يحصل على عقده، مع ترك حرية الانتقال لأى نادٍ".