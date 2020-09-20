الامارات | كايو: حظوظ الشارقة في التأهل لدوري أبطا آسيا قائمة

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: حظوظ الشارقة في التأهل لدوري أبطا آسيا قائمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق الشارقة البرازيلي كايو لوكاس أن فرصة فريقه في حصد بطاقة الصعود إلى الدور الثاني لدوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم، مُواتية وحظوظه قائمة في ظل المستوى التصاعدي الذي يقدمه اللاعبين من مباراة إلى أخرى، مشيراً إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة قادرة على تحقيق النتائج الإيجابية ومواصلة مشوارها في البطولة.

وقال كايو اليوم الأحد خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة " الفوز في المباراة الماضية كان مهماً بالنسبة لنا ومنحنا الدافع لبذل أقصى مجهود والتركيز على اقتناص النقاط المتاحة كاملةً لضمان حجز بطاقة التأهل، ورغم ضغط المباريات وقِصر فترة التحضير إلا أننا مع كل مباراة تزداد جاهزيتنا البدنية ويتحسن أداؤنا نحو الأفضل".

وأضاف "بطولة بحجم دوري أبطال آسيا تضم نخبة من فرق القارة تتطلب الكثير من الجدية والتركيز في التعامل مع مبارياتها ويجب أن نعمل ونخطط لكل مباراة على حدا، خاصة في ظل الظروف الحالية ونظام الإدوار الإقصائية الذي يمنح جميع الفرق حظوظ متساوية نسبياً للذهاب بعيداً".

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