شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي مصر، يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيًا أمام نظيره نادي مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، يوم أمس.
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