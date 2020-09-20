شكرا لقرائتكم خبر عن «الدعيع» يفتح النار على الاتحاد الآسيوي بسبب الهلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح محمد الدعيع، أسطورة الكرة السعودية ونادي الهلال، النار على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد رفض تأجيل مباراة الفريق أمام باختاكور الإيراني، في منافسات دوري أبطال آسيا.

وقال الدعيع في تصريحات لصحيفة «الرياضية» السعودية: «لا أدري كيف لاتحاد قاري أن يتعامل مع الهلال بطل آخر نسخة لمسابقته الأكبر، وشارك في كأس العالم ممثلاً له وحقق المركز الرابع، ومشرفاً له».

وأضاف: «توقعت أن يتم رفض طلب الهلال بتأجيل مبارياته، وهذا ليس مستغرباً، فهو امتداد للمواقف السلبية تجاه الهلال، وهنا نتذكر فضيحة التحكيم في نهائي سيدني، وما يحدث له عندما يلعب في ملاعب إيران قبل أعوام».