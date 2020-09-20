شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي سموحة قبل مواجهة المصري بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروي الأول بنادى سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادي قبل الدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة فريق المصري ضمن مباريات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أكد أحمد سامي المدير الفني للفريق على سلبية المسحة الطبية التى خضع لها اللاعبين، وذلك ضمن برنامج الاعداد للقاء المصري، وكان الفريق وأفراد الجهاز الفني قد خضعوا أمس لـ "رابيد تيست" تنفيذاً لبروتوكول إتحاد الكرة بإجراء هذا التحليل قبل 48 ساعة من أي مباراة .

وعقب انتهاء التدريب الذى سينطلق فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم سيعلن المدير الفنى لفريق "الموج الأزرق" القائمة التى ستدخل فى معسكر مغلق مساء اليوم.

وكان الجهاز الفنى قد شاهد مع اللاعبين المباريات الأخيرة التى خاضها المصري من اجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والتعرف على مفاتيح اللعب والطريقة التى يخوض بها المصري لقائته الأخيرة.

وأبدى المدير الفني غضبه الشديد من الشائعات التي بدأت تظهر خلال الأيام الماضية حول تفكيره فى الإستغناء عن بعض اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق وأكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولكن هناك بعض من هواه أثارة المشاكل يخططون لهدم الإستقرار الذى ينعم به الفريق فى ظل الدعم القوى من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس فرج عامر والذى يقف خلف الفريق بكل قوة.

وأضاف أن سموحة يضم لاعبين على أعلى مستوى ولكن عدم التوفيق هو من وضعهم فى هذا الترتيب المتأخر بجدول الدوري ولكن لديهم رغبة فى اعادة سموحه للقمة من جديد.