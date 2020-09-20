شكرا لقرائتكم خبر عن راكيتيتش رفض عرضًا مغريًا من النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، عن رفض الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، المحترف في صفوف إشبيلية الإسباني، عرضًا ضخمًا من نادي النصر، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة، إن النصر تقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع راكيتيش، في 29 أغسطس الماضي، أثناء لعبه في صفوف برشلونة، مقابل 7.5 مليون يورو في الموسم، ولمدة 3 مواسم.

وأضافت أن راكيتيتش رفض عرض النصر، قبل انتقاله إلى صفوف إشبيلية، وكان ذلك قبل تحويل دفة النصر إلى الأرجنتيني بابو جوميز، لاعب أتلانتا الإيطالي.