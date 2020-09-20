شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يهدد الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلب نادي الهلال السعودي، الخاص بتأجيل مباراته أمام شاهر خوردو الإيراني، المقرر لها مساء اليوم، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وشدد الاتحاد الآسيوي على الهلال بأنه سيعتبر الفريق خاسرًا بنتيجة 3/0 فى حال عدم وصوله إلى ملعب المباراة فى الموعد المحدد.

ويعاني الفريق السعودي من غيابات بالجملة داخل صفوفه بسبب تعرض الكثير من لاعبيه إلى الإصابة بفيروس كورونا.