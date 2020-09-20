شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يهدد الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلب نادي الهلال السعودي، الخاص بتأجيل مباراته أمام شاهر خوردو الإيراني، المقرر لها مساء اليوم، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
وشدد الاتحاد الآسيوي على الهلال بأنه سيعتبر الفريق خاسرًا بنتيجة 3/0 فى حال عدم وصوله إلى ملعب المباراة فى الموعد المحدد.
ويعاني الفريق السعودي من غيابات بالجملة داخل صفوفه بسبب تعرض الكثير من لاعبيه إلى الإصابة بفيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,900
-
تعافي
88,666
-
وفيات
5,750
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يهدد الهلال السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.