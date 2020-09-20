شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل بهدف يحسم الشوط الأول بين ساوثهامبتون وتوتنهام.. والـ «VAR» يلغي 3 أهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الشوط الأول بين ساوثهامبتون وتوتنهام، خلال المباراة الجاري الأن على ملعب سينت ماري، في اطار الجولة 2 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم ساوثهامبتون عن طريق اللاعب داني إنجز في الدقيقة 32 من زمن المباراة، واستطاع سون من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول والمباراة.

وألغى حكم الـ«VAR» 3 أهداف خلال الشوط الأول هدف لصالح ساوثهامبتون وهدفين لصالح توتنهام.