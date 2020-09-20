شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة.. «أزارو» ينهي أحلام الأهلي في ضم «بانون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجآة من العيار الثقيل رفض المغربي وليد أزارو، الدخول في صفقة تبادلية مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن أزارو يرفض العودة إلى الدوري المغربي خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب في خوض تجربة بالدوري الإماراتي بعدما جلب له وكيله عرضًا مغريًا.

ويسعي النادي الأهلي في حسم صفقة بدر بانون، نجم نادي الرجاء، عن طريق مبلغ مالي وإبرام صفقة تبادلية، ولكن أزارو قد يقف عقبة أمام تحقيق ذلك.