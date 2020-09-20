حسين الشحات يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد التتويج بالدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بفوز فريقه بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، وللمرة الخامسة على التوالي.
وكتب حسين الشحات، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «الحمد لله... التتويج ببطولة الدوري رقم ٤٢ الأهلي في الصدارة ودائمًا رقم ١ البطولة رقم 2 في مسيرتي مع العملاق الكبير المارد الأحمر».
وأضاف: «مبروك مجلس إدارة النادي ومبروك لكل زملائي على الجهد المبذول، شكرًا الجهاز الفني بالكامل، شكرًا لكل جماهير الأهلي، كل فرد في غرفة الملابس عمال ومساعدين، واليوم نحتفل ونفرح، ومن الغد نبدأ للهدف الأسمى والأكبر الحلم الأفريقي، فهو حلم شخصي وجماعي لكل الفريق لنقدمه لكل جماهير الأهلي، أنتم من تستحقون».
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