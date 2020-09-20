شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: «لعيبة أسوان رجالة وأثبتوا أن أسعار اللاعبين في مصر وهم كبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي لأسوان، أن لاعبي الفريق رجالة بمعنى الكلمة بعدما نجحوا مؤخرا في فرض احترامهم على الجميع، بعد سلسلة النتائج المميزة التي حققها الفريق بقيادة أحمد عبدالمنعم كشري واقترابه من البقاء بالدورى الممتاز.

وقال سليمان: «تفوقنا على أصحاب الملايين وأثبتنا أن الجهد والعرق في الملعب هو من يمنحك التفوق والثلاث نقاط وليس الملايين والأسماء الرنانة، وأثبتنا أن أسعار اللاعبين وهم كبير».

وتابع: «كشرى ورجالة الفريق أثبتوا أحقيتهم بالتواجد مع الكبار وأنهم لا يقلون عن أفضل الأندية المصرية».

وكشف رئيس أسوان أن اللواء أشرف عطية، محافظ الإقليم، حرص على تهنئة مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين على الأداء المشرف ونتيجة الفوز التي تحققت استمرارا لنتائج الفريق الإيجابية في الأسابيع الأخيرة.