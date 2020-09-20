شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تفاصيل جديدة عن مدرب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات جديدة في ملف المدير الفني الأجنبي للفريق الكروي الأول بالزمالك، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.
وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، أن مجلس القلعة البيضاء يفاضل بين الثنائي جوزفالدو فيريرا وجايمي باتشيكو، خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرًا إلى عدم وجود مفاوضات مع ميتشو نهائيًا.
وأضاف أن أمير مرتضى منصور يرغب بقوة في التعاقد مع فيريرا، مشددًا على أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.
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