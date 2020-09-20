شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: لا أشبه أحدًا.. وبمزاجي ألتفت لمن أريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر الأسطوري، رسالة لمحبيه عبر موقع التدوينات «تويتر»، أكد خلالها أنه لا يلتفت إلى كل ما يكتب عنه.

وواجه الحضري الفترة الماضية اتهامات بالإساءة إلى فتاة مكسيكية بعد أن قامت بنشر فيديو يجمعها مع الحارس الأسطوري للكرة المصرية، فسره البعض بأنه إساءة للفتاة المكسيكية.

وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية، إن الفتاة أوضحت الموقف وصححت ذلك، وأكدت أنه تم تحريف الفيديو.

وكتب، اليوم على حسابه الشخصي بموقع التدوينات «تويتر»: «لا أشبه أحدًا.. أعيش على كمية هائلة من الثقة.. وبمزاجي ألتفت لمن أريد».