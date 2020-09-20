شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد، منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021.

وخلال حفل التكريم، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص الشكر والتقدير لمنظمي ومقدمي حفل قرعة البطولة، والتي شهدت ردود فعل عالمية، موجها رسالة حب للموسيقار عمرو خيرت على إبداعاته في القرعة.

وصرح وزير بأن التكريم يأتي للجهود الذي بذلت من جانب منظمي حفل قرعة البطولة والنجاح الكبير الذي تحقق والذي تابعه اكتر من مليار مشاهد حول العالم من 190 دولة حول العالم، مشيراً إلى اعتزازه بوجوده بجانب الدكتور حسن مصطفي القيمة الدولية الذي أسس لمنظومة رياضة اليد المصرية والعالمية.

وشدد وزير الرياضة على إصرار القيادة السياسية المضي قدماً في طريق البناء والعمل وتكريم المخلصين والمجتهدين من أبنائها بالداخل والخارج، وأكد حرص الدولة على تكريم كل مسؤول بذل جهدًا لخدمة الوطن في مختلف المجالات.

وجاء على رأس المكرمين رئيس اللجنة المنظمة ورئيس اتحاد اليد المهندس هشام نصر، ومدير البطولة الكابتن حسين لبيب، وأمين صندوق اتحاد اليد الكابتن مؤمن صفا، والكابتن علاء السيد المشرف على المنتخبات الوطنية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي بوزارة الرياضة، اللواء محمد رضا دواود رئيس مجلس إدارة لاكي تورز، وأحمد سعد من شركة ثري أس، وهاني لطفي المخرج التلفزيوني، والسادة مسئولي شركة تكرتي وبيرزنتيشن، منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي وبيرزنتيشن، والفنان خالد النبوي والفنانة إنجى المقدم وجاسمين طه .

ومن جانبه، وجه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لليد، الشكر لجميع شركاء النجاح في إخراج حفل القرعة بدء من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وكافة المؤسسات واللجان المعنية، والذي كانت نتيجه مليار مشاهدة من 190 دولة وردود فعل عالمية.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كرم السادة منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كرم السادة منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كرم السادة منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كرم السادة منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كرم السادة منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كرم السادة منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كرم السادة منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021