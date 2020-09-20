شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون قبل الظهور الأول مع التعاون السعودي: نسعى لتقديم صورة جيدة عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك والحالي للتعاون السعودي، إنه يسعى لتقديم صورة جيدة عن فريقه الجديد، خلال المواجهة المرتقبة مع الشارقة الإماراتي، والمقررة، غدًا الإثنين، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

وأضاف كارتيرون، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فرق المجموعة الثالثة، التي تضم بيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري أيضًا، كلها قوية ومميزة، مؤكدًا أن اللاعبين يسعون لتقديم أفضل ما لديهم، وأنه من خلال العمل الجماعي سيظهر الفريق بشكل مميز.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن لديه فكرة جيدة عن لاعبي التعاون، الذي يخوض معه أول مباراة بعد رحيله عن الزمالك.