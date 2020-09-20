شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يعلق على تعاقد الأهلي مع يوسف بلايلي وبدر بانون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنباء التعاقد مع الثنائي يوسف بلايلي، نجم منتخب الجزائر وفريق الأهلي السعودي، والمدافع المغربي بدر بانون، نجم فريق الرجاء البيضاوي.

وقال عبدالحفيظ، في حوار مطول لقناة النادي: «لا نريد الحديث عن أمور في مرحلة التفاوض، فربما تتعثر المفاوضات ولا تكتمل».

وتابع: «من حق الإعلام في النهاية أن يجتهد ويكتب ما يراه ولكن طالما لم يوقع اللاعب العقد ويرتدي القميص ويخوض المران فهو ليس لاعبا في فريقي وبالتالي من الأفضل التريث».

وأشار عبدالحفيظ إلى أن المال لا يصنع البطولات باستمرار في كرة القدم، بل هناك مقومات أخرى لتحقيق البطولة على رأسها الجماهيرية والدعم الإعلامي وروح البطولة نفسها.

وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه رغم وجود أخطاء واضحة في تطبيق تقنية الفيديو بالدوري المصري، إلا أن استمراره ضرورة حتمية لأنه أفضل بكثير من غيابه.

وانتقد عبدالحفيظ بعض الأخطاء التحكيمية في مباريات الأهلي، مؤكدا أن إبراهيم نور الدين حكم لقاء الأهلي والاتحاد احتسب ضربة جزاء غير صحيحة ضد فريقه وأعلن عن القرار بطريقة كأنه سيسجد بعدها شكرا لله.

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وسخر مدير الكرة من احتمالات إحالته للجنة الانضباط بعد هذه التصريحات، مؤكدا أنه ليس غنيا ومديونا بأقساط ولن يستطيع سداد غرامات اللجنة.