شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: أزارو ينتظر عرضا إماراتيا للرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر المغربي وليد أزارو عرضًا إماراتيًا للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع بداية الموسم المقبل.

وذكر موقع «روسيا اليوم» نقلًا عن مصدر مقرب من المهاجم المغربي، أن أزارو الذي أنهى منذ عدة أشهر إعارته بنادي الاتفاق السعودي، وصول العرض الإماراتي لتقديمه بشكل رسمي إلى مسؤولي الأهلي للرحيل عن النادي الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن أزارو يرفض فكرة البقاء في صفوف الأهلي، بعد التفريط في خدماته والانتقال إلى الاتفاق بناء على رغبة المدرب السويسري رينيه فايلر.