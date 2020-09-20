شكرا لقرائتكم أيمن يونس ينصح الزمالك: ابحثوا عن مدرب جديد مجاش مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، مسئولى القلعة البيضاء بغلق الدفاتر القديمة عند التفاوض مع مدرب أجنبى لخلافة كارتيرون والتفكير فى شخصية جديدة لبناء فريق فى أسرع وقت ، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" معرفش ليه الزمالك بيدور فى الدفاتر القديمة مع المدربين ، اللى مشى من عندك مشى بموقف سلبى عايزين ترجعوه ليه ، مدرب هرب وأخر رحل من أجل الفلوس والأخر أنت طردته من النادى ، ليه بندور عليهم تانى "

وتابع أيمن يونس :" ليه الزمالك مش بيدور على مدرب جديد يبنى عليه فريق ، شكلا الزمالك عنده أحسن فريق إنما موضوعاً الفريق ده مصاب ، الأمور صعبة فى الفريق ، أنا ضد عودة المدربين السابقين ، جروس لازم يعتذر وفيريرا ماشى بجرح إزاى نستأمنه تانى ، سيظل قلقاً منا عشان راتبه وسنظل نحن قلقانين منه خوفاً من أن يهرب مرة أخرى ، وإلا سنعين له حراسة شخصية على منزله 24 ساعة "

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وأكمل أيمن يونس :" ابحثوا عن مدرب جديد مجاش مصر ، يكون عنده خطة لبناء فريق بشكل سريع ، التفكير فى القديم تكلفته صعبة واللى جاى هيبقى أصعب "

وأكمل نجم الزمالك الاسبق:"بلاش نكون قاسيين على طارق يحيى اللى الترابيزة انقلبت عليه ، يقود الفريق بإحتياطى الاحتياطى ويشارك بالناشئين والبدلاء وليس الاساسين ، نعترف أنه أساء التشكيل أمام أسوان ولكن بلاش نقسو عليه لان معندوش لاعيبة وواجه فريق محترم أسمه أسوان قدم مباراة كبيرة وعنده لاعبين متميزين مثل مو مرسى وكريم الطيب "

وأثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الارتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما اقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.