شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يكشف موقف عودة الجماهير للمباريات الفترة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن موقف عودة الجماهير للمباريات الفترة المقبلة حيث مؤكدا أن هذا الملف لا يمكن حسمه الفترة الحالية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا .

وعن الحضور الجماهيرى فى مونديال كرة اليد أكد صبحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوزارة واللجنة المنظمة على اتم استعداد لحضور الجماهير بنظام 100% كصالات كاملة، إلا أن حسم الأمر النهائى سيكون وفقا للإتحاد الدولى ولمنظمة الصحة العالمية والتعليمات الخاصة مع وضع فيروس كورونا وقتها مؤكدا أن الشكل النهائى لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن.

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كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أكد أن بطولة مونديال اليد تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما ظهر من خلال جلسة معه واهتمامه على التهنئة بنجاح حفل القرعة التى خرجت بصورة مشرفة لمصر

وأضاف صبحى، خلال حفل تكريم القائمين على حفل القرعة، أن ما شهدته القرعة حافز لاستكمال النجاح والمسيرة الناجحة لأن كل شىء وطنى، سواء الأدوات والإخراج، وكل ما يخص البطولة لا يوجد شىء تم استيراده من الخارج وهو ما يؤكد قدرة المصريين على إخراج كل شىء على أفضل ما يكون .