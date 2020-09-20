شكرا لقرائتكم خالد الدرندلي يعود من أمريكا لمباشرة أعماله داخل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الاهلي للقاهرة أواخر الأسبوع الجاري قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية بعدما سافر إليها قبل أسبوع تقريباً لزيارة أسرته التى تُقيم هناك، ومن المقرر أن يبدأ خالد الدرندلي بعد عودته من رحلة أمريكا مُباشرة أعماله داخل النادي بجانب بدء اجتماعات اللجنة التى ترأسها مؤخراً لوضع تصور شامل لتأسيس شركة استاد النادى الأهلي وفقاً لقرار مجلس الإدارة في إجتماعه الأربعاء الماضي حيث قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الدرندلي وعضوية محمد الجارحى ومحمد سراج، عضوى المجلس لوضع تصور بشأن شركة إستاد الاهلي.

وكان مجلس الأهلى قد ناقش فى اجتماعه الأخير رؤية رئيس النادي، نحو مستقبل «الأهلى 2050»، لمواكبة التغيرات السريعة فى صناعة الرياضة على المستويين المحلى والدولي، فى المجالات: «الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية»، وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم فى استمرار حملة التطوير والبناء التى يشهدها النادى وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

وطلب رئيس النادى من أعضاء المجلس المزيد من دراسة الرؤية التى تقدم بها، والأخذ فى الاعتبار مواجهة التحديات الجديدة ووضع النادى فى المكانة التى يستحقها دومًا، وفى ضوء ذلك قرر المجلس دراسة الرؤية بالكامل والعمل على تنفيذها على مرحلتين، وتتضمن المرحلة الأولى ما يلي:

1_تأسيس شركة الأهلى لكرة القدم «شركة مساهمة مصرية»، تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة فى مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها

2- تأسيس شركة استاد النادى الأهلى «شركة مساهمة مصرية»، لإنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضى والاستثمار والتطوير العقارى والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضى المملوكة للنادي.

3- تأسيس شركة الأهلى للسياحة والخدمات «شركة مساهمة مصرية»، تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير.

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وقرر المجلس تشكيل:



– لجنة برئاسة المهندس خالد مرتجي، وعضوية طارق قنديل ومحمد الدماطي، عضوى المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلى لكرة القدم.

– لجنة برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وعضوية محمد الجارحى ومحمد سراج، عضوى المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة استاد النادى الأهلي.

– لجنة برئاسة إبراهيم الكفراوى وعضوية رانيا علوانى ومهند مجدى وجوهر نبيل، أعضاء المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلى للسياحة.